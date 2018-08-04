تعليم الدوادمي ينفذ برنامج التهيئة للمعلمين الجدد غدا
تنفذ إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي ممثلة بقسم التدريب والابتعاث غداً, برنامج التهيئة للمعلمين الجدد بتعليم الدوادمي للعام الدراسي 1439هـ/1440هـ, بمشاركة عدة أقسام تربوية, وذلك في مركز التدريب التربوي.
ويهدف البرنامج الذي يستمر على مدى خمسة أيام, إكساب المعلمين الجدد عدد من المهارات والمعارف في الميدان التربوي لتحسين وتطوير العملية التعليمية, كما يتضمن البرنامج عدة أوراق عمل هي: حقوق وواجبات المعلم، فرص التطوير المهني والوظيفي, ونماذج ملهمة من الميدان، وعلاقة المعلم الجديد بالمجتمع المدرسي، وتقويم المعلم الجديد وسنة التجربة، بالإضافة الى لقاء مفتوح مع مدير التعليم.
طلال[ عدد التعليقات: 2521 ] نشر منذ 53 دقيقة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
متى اخر موعد للمباشره في الوظائف التعليمية
ماجد[ عدد التعليقات: 2358 ] نشر منذ 52 دقيقة
والمنقولين لهم مباشره الاربعاء ولا يداومون مع المدارس ؟
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1655 ] نشر منذ 52 دقيقة
لماذا لايتم نشر المفاضله بالاسماء ومواقع المدارس مثل المفاضله الاولى حتى لايكون هناك ظلم او تدخل للواسطه
شجون[ عدد التعليقات: 1655 ] نشر منذ 51 دقيقة
طيب في خطاب توجيه أو شيء ناخذه من الادارة ؟؟؟؟