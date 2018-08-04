تعليم الدوادمي ينفذ برنامج التهيئة للمعلمين الجدد غدا

الدوادمي(صدى):

تنفذ إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي ممثلة بقسم التدريب والابتعاث غداً, برنامج التهيئة للمعلمين الجدد بتعليم الدوادمي للعام الدراسي 1439هـ/1440هـ, بمشاركة عدة أقسام تربوية, وذلك في مركز التدريب التربوي.

ويهدف البرنامج الذي يستمر على مدى خمسة أيام, إكساب المعلمين الجدد عدد من المهارات والمعارف في الميدان التربوي لتحسين وتطوير العملية التعليمية, كما يتضمن البرنامج عدة أوراق عمل هي: حقوق وواجبات المعلم، فرص التطوير المهني والوظيفي, ونماذج ملهمة من الميدان، وعلاقة المعلم الجديد بالمجتمع المدرسي، وتقويم المعلم الجديد وسنة التجربة، بالإضافة الى لقاء مفتوح مع مدير التعليم.