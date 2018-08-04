بالصور.. لاعبو الأهلي يؤدون تدريباتهم الصباحية بمعسكر النمسا
استكمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم السبت، تدريباته اليومية، ضمن معسكره الحالي في النمسا.
وأظهرت مجموعة من الصور، نشرها النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، لاعبي الأهلي أثناء تأديتهم مرانهم اليومي الصباحي في معسكر النادي بالنمسا.
وركز الجهاز الفني بالنادي خلال الحصة التدريبية للفريق، على الجانب اللياقي من خلال تدريبات مكثفة لرفع الجاهزية البدنية للاعبين.
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 2358 ] نشر منذ 57 دقيقة
بالتوفيق باذن الله
همس[ عدد التعليقات: 1655 ] نشر منذ 55 دقيقة
احبكككم بالتوفيق للجميع
عمار[ عدد التعليقات: 2521 ] نشر منذ 54 دقيقة
اتمنالكم الفووووز فريق ممتاز