بالصور.. لاعبو الأهلي يؤدون تدريباتهم الصباحية بمعسكر النمسا

نواف السالم(صدى):

استكمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم السبت، تدريباته اليومية، ضمن معسكره الحالي في النمسا.

وأظهرت مجموعة من الصور، نشرها النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، لاعبي الأهلي أثناء تأديتهم مرانهم اليومي الصباحي في معسكر النادي بالنمسا.

وركز الجهاز الفني بالنادي خلال الحصة التدريبية للفريق، على الجانب اللياقي من خلال تدريبات مكثفة لرفع الجاهزية البدنية للاعبين.