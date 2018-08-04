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بالصور.. لاعبو الأهلي يؤدون تدريباتهم الصباحية بمعسكر النمسا

بالصور.. لاعبو الأهلي يؤدون تدريباتهم الصباحية بمعسكر النمسا
نواف السالم(صدى):

استكمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم السبت، تدريباته اليومية، ضمن معسكره الحالي في النمسا.

وأظهرت مجموعة من الصور، نشرها النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، لاعبي الأهلي أثناء تأديتهم مرانهم اليومي الصباحي في معسكر النادي بالنمسا.

وركز الجهاز الفني بالنادي خلال الحصة التدريبية للفريق، على الجانب اللياقي من خلال تدريبات مكثفة لرفع الجاهزية البدنية للاعبين.

 

 

 

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2358 ] نشر منذ 57 دقيقة

بالتوفيق باذن الله

[ عدد التعليقات: 1655 ] نشر منذ 55 دقيقة

احبكككم بالتوفيق للجميع

[ عدد التعليقات: 2521 ] نشر منذ 54 دقيقة

اتمنالكم الفووووز فريق ممتاز

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