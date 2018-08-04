بالفيديو.. أسباب تساقط الشعر وطرق علاجه
من المشكلات التي تواجهها معظم النساء، على اختلاف مراحل حياتهم، تساقط الشعر، وكثيرا ما يفشلن في إيجاد الحل المناسب والعلاج الأمثل.
وكشف خبيرة التجميل جولي حاج ، عن أهم الأسباب والعادات التي عليك تجنبها لحماية شعرك من التساقط والحصول على شعر كثيف وحيوي.
وقالت جولي ، ضروري نعرف أنه هناك الكثير من العادات التي نقوم بها تتلف شعرنا ، مثل تناول الاغذية المشبعة بالدهون وقلة تناول الخضروات والفواكهة ، كما تؤثر العصبية والحالة النفسية على صحة الشعر ، كما يؤثر نقص الدم في تساقط الشعر .
وتابعت جولي ، إن التدخين سبب قوي جدا لتساقط الشعر ، لهذا على المدخنين التوقف فوراً حفاظاً على صحتهم ، كما يجب التخلي عن مستحضرات تمليس الشعر لانها تؤدي إلى جفاف الشعرة بوالتالي تلفها وتساقطها ، وعدم ربط الشعر بقوة ، مع تناول المأكولات الغنية بالأحماض الأمينية .
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