بالفيديو.. أسباب تساقط الشعر وطرق علاجه

أماني الغامدي(صدى):

من المشكلات التي تواجهها معظم النساء، على اختلاف مراحل حياتهم، تساقط الشعر، وكثيرا ما يفشلن في إيجاد الحل المناسب والعلاج الأمثل.

وكشف خبيرة التجميل جولي حاج ، عن أهم الأسباب والعادات التي عليك تجنبها لحماية شعرك من التساقط والحصول على شعر كثيف وحيوي.

وقالت جولي ، ضروري نعرف أنه هناك الكثير من العادات التي نقوم بها تتلف شعرنا ، مثل تناول الاغذية المشبعة بالدهون وقلة تناول الخضروات والفواكهة ، كما تؤثر العصبية والحالة النفسية على صحة الشعر ، كما يؤثر نقص الدم في تساقط الشعر .

وتابعت جولي ، إن التدخين سبب قوي جدا لتساقط الشعر ، لهذا على المدخنين التوقف فوراً حفاظاً على صحتهم ، كما يجب التخلي عن مستحضرات تمليس الشعر لانها تؤدي إلى جفاف الشعرة بوالتالي تلفها وتساقطها ، وعدم ربط الشعر بقوة ، مع تناول المأكولات الغنية بالأحماض الأمينية .