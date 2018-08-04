بلدية ” نقيع بيشة ” تتوعد المتسببين في تخريب بكجات الإنارة

أبها(صدى):

أنذرت بلدية النقيع بشمال بيشة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة مخربي بكجات الإنارة بشوارع قرى الحشرج في مركز النقيع، لتسببهم في انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة.

وقالت بلدية النقيع، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” تعرَّضت بكجات الإنارة بأحد شوارع قرى الحشرج بمركز النقيع، إلى تخريب متعمّد؛ ما تسبّب في انقطاع التيار الكهربائي عن أعمدة الإنارة ” .

وتوعدت البلدية مخربي بكجات الإنارة، قائلة: ” سنتخذ الإجراءات اللازمة كافة لمحاسبة كل مَن تسبّب في تلك التلفيات ” .