بالصور.. تويوتا سوبرا تعلن عن أغلى نسخها بتكلفه 2 مليون دولار

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

تعتبر أغلى سيارات تويوتا في الولايات المتحدة بسعر 90 ألف دولار, وهي موديل لاندكروزر 2018 المحمل بكل الخيارات الممكنة ، ولكن هذا الأمر سيتغير وفقاً لتواجد موديل سنشري في اليابان بسعر 180 ألف دولار ولكنها في النهاية ليست مكافيء في السعر والقيمة لسيارات سوبرا GR.

وكانت الشركة قد قدمت النسخة التجريبية من سوبرا في مارس الماضي في معرض جنيف لتثير الجمهور بخصوص عودة سوبرا للحياة, وكشفت الشركة ان قيمة السيارة التجريبية الوحيدة من نوعها تبلغ 2.7 مليون دولار استرالي أو ما يوازي 2 مليون دولار امريكي مما يجعلها أعلى سيارة سوبرا على الاطلاق.

ويزيد سعر السيارة 11 ضعف عن تويوتا سنشري ولكن حتى مع هذا السعر فالشركة لم تعرض هذه النسخة التجريبية للبيع لأنها غير قانونية للقيادة على الطرق ولكن يمكن قيادتها بصورة مجانية على بلاي استيشن 4 ولعبة جران توريزمو سبورت.