شركة ” إميرسون ” تعلن عن توفر وظائف فنية وهندسية شاغرة بالدمام
كشفت شركة إميرسون الدولية ” Emerson ” ، المتخصصة بمجال التكنولوجيا والهندسة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للمواطنين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة ” الدمام ” .
وأوضحت الشركة أن الوظائف ستكون متاحة وفقًا للمسميات التالية:
. مهندس جودة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الأجهزة، الهندسة الكهربائية)، أو ما يعادلها.
. مخطط المبيعات والعمليات: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
. فني التجميع- صمامات التحكم: شهادة الدبلوم في تخصص عملية أجهزة القياس.
وأشارت الشركة إلى أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 أغسطس 2018م، مناشدة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف التقديم ومعرفة شروط الوظائف المعلنة عبر الرابط التالي:
ماجد[ عدد التعليقات: 2358 ] نشر منذ 2 ساعتين
السلام عليكم انا طالب وقد انسحبت من الدراسه عندما قدمت للوظائف ردو بان الملف الشخصي غير مفعل … ويش الحل الحين
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1143 ] نشر منذ 2 ساعتين
كيف انشط حالة البحث ارجو الرد
همس[ عدد التعليقات: 1183 ] نشر منذ 2 ساعتين
يصير نتقدم لأكثر من شاغر في نفس الملحق؟
شجون[ عدد التعليقات: 2358 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليش الهندسة كلها ذكور، ترا نروم نشتغل بعد. ع الاقل فرصة نتنافس. ما من البداية ذكر وما لنا خانة ☹️