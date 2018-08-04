شركة ” إميرسون ” تعلن عن توفر وظائف فنية وهندسية شاغرة بالدمام

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة إميرسون الدولية ” Emerson ” ، المتخصصة بمجال التكنولوجيا والهندسة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للمواطنين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة ” الدمام ” .

وأوضحت الشركة أن الوظائف ستكون متاحة وفقًا للمسميات التالية:

. مهندس جودة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الأجهزة، الهندسة الكهربائية)، أو ما يعادلها.

. مخطط المبيعات والعمليات: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

. فني التجميع- صمامات التحكم: شهادة الدبلوم في تخصص عملية أجهزة القياس.

وأشارت الشركة إلى أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 أغسطس 2018م، مناشدة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف التقديم ومعرفة شروط الوظائف المعلنة عبر الرابط التالي: