جنرال إلكتريك تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة جنرال إلكتريك ” General Electric ” ، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والفنية والهندسية الشاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن ذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعددٍ من الشركات المتعاقدة معها في كل من الرياض، والدمام، والظهران، والأحساء، لافتة إلى أن الوظائف الشاغرة هي: أخصائي مبيعات، ومهندس أنظمة، أخصائي إدارة الأنظمة، مدير تنفيذي، مدير أول الاستشارات.

وأضافت الشركة أنها تحتاج إلى ممثل خدمة العملاء، وقائد الخدمات، مشغل التجميع، مدير المنتجات الفنية، فني أول كهروميكانيكي، مشغل حقل- خط سلكي، أخصائي حقل- خط سلكي، ومهندس تكنولوجيا إصلاح- الطلاءات، أخصائي أول بتروفيزيائي، بالإضافة إلى مهندس دعم فني.

وأشارت الشركة إلى أنّ التقديم يبدأ من تاريخ 2 أغسطس 2018م، وذلك عبر موقعها الإلكتروني على الرابط التالي:هنا