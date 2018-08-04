” الهلال ” يعلن عن موعد إرسال قائمة البطولة العربية

طلال الغامدي(صدى):

أصدر نادي الهلال قرار بعدم إرسال القائمة النهائية المشاركة بالبطولة العربية حتى الـ 8 من أغسطس المقبل.

وعن القائمة النهائية، أبدى ” الهلال ” رغبته في إرسال القائمة النهائية باليوم الأخير؛ وذلك بسبب إمكانية التعاقد مع لاعبين جدد خلال الأيام القليلة المقبلة، كما يرتبط النادي بضم صانع الألعاب الإماراتي عمر عبد الرحمن ” عموري ” من صفوف نادي العين.

من الجدير بالذكر أن ” الهلال ” يأمل في التعاقد مع الفرنسي ” بافيتيمبي قوميز ” من صفوف نادي غالاتا سراي التركي؛ وذلك لتدعيم هجوم الفريق في الموسم القادم.