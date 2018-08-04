” الهلال ” يعلن عن موعد إرسال قائمة البطولة العربية
أصدر نادي الهلال قرار بعدم إرسال القائمة النهائية المشاركة بالبطولة العربية حتى الـ 8 من أغسطس المقبل.
وعن القائمة النهائية، أبدى ” الهلال ” رغبته في إرسال القائمة النهائية باليوم الأخير؛ وذلك بسبب إمكانية التعاقد مع لاعبين جدد خلال الأيام القليلة المقبلة، كما يرتبط النادي بضم صانع الألعاب الإماراتي عمر عبد الرحمن ” عموري ” من صفوف نادي العين.
من الجدير بالذكر أن ” الهلال ” يأمل في التعاقد مع الفرنسي ” بافيتيمبي قوميز ” من صفوف نادي غالاتا سراي التركي؛ وذلك لتدعيم هجوم الفريق في الموسم القادم.
ماجد[ عدد التعليقات: 2521 ] نشر منذ 1 ساعة
أتمنى م يكون التأجيل عشان مَ لقيتوا مُهاجم وتفكرون تبقون على ريفاس؟! إذا كذا والله راضيين بعدد أجانب أقل من البقية بس ريفاس لا.
طلال[ عدد التعليقات: 2358 ] نشر منذ 1 ساعة
المفترض ينتظرون الاعبين البقية !
تقديم مافي غير خيسوس و كاريوا وبوتيا
همس[ عدد التعليقات: 2521 ] نشر منذ 1 ساعة
باذن الله جاين ل عيون الزعيم من حفرالباطن 😍💙.
ماجد[ عدد التعليقات: 2358 ] نشر منذ 1 ساعة
عموري بيكون فيه؟
شمس[ عدد التعليقات: 1655 ] نشر منذ 1 ساعة
ترى تواجد عموري أنا بالنسبة لي راح يخليني احضر .
والبقيه ما فيهم قصور ونجوم كبار .
بس انتظار وعودة عموري للهلال مختلفه عن كل شيء