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” الهلال ” يعلن عن موعد إرسال قائمة البطولة العربية

” الهلال ” يعلن عن موعد إرسال قائمة البطولة العربية
طلال الغامدي(صدى):

أصدر نادي الهلال قرار بعدم إرسال القائمة النهائية المشاركة بالبطولة العربية حتى الـ 8 من أغسطس المقبل.

وعن القائمة النهائية، أبدى ” الهلال ” رغبته في إرسال القائمة النهائية باليوم الأخير؛ وذلك بسبب إمكانية التعاقد مع لاعبين جدد خلال الأيام القليلة المقبلة، كما يرتبط النادي بضم صانع الألعاب الإماراتي عمر عبد الرحمن ” عموري ” من صفوف نادي العين.

من الجدير بالذكر أن ” الهلال ” يأمل في التعاقد مع الفرنسي ” بافيتيمبي قوميز ” من صفوف نادي غالاتا سراي التركي؛ وذلك لتدعيم هجوم الفريق في الموسم القادم.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2521 ] نشر منذ 1 ساعة

أتمنى م يكون التأجيل عشان مَ لقيتوا مُهاجم وتفكرون تبقون على ريفاس؟! إذا كذا والله راضيين بعدد أجانب أقل من البقية بس ريفاس لا.

[ عدد التعليقات: 2358 ] نشر منذ 1 ساعة

المفترض ينتظرون الاعبين البقية !
تقديم مافي غير خيسوس و كاريوا وبوتيا

[ عدد التعليقات: 2521 ] نشر منذ 1 ساعة

باذن الله جاين ل عيون الزعيم من حفرالباطن 😍💙.

[ عدد التعليقات: 2358 ] نشر منذ 1 ساعة

عموري بيكون فيه؟

[ عدد التعليقات: 1655 ] نشر منذ 1 ساعة

ترى تواجد عموري أنا بالنسبة لي راح يخليني احضر .
والبقيه ما فيهم قصور ونجوم كبار .
بس انتظار وعودة عموري للهلال مختلفه عن كل شيء

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