شركات حجاج الداخل تستعين بـ 4500 حارس وألف كاميرا مراقبة لتأمين المخيمات

عادل الحربي (صدى):

وفرت شركات حجاج الداخل، حوالي 2500 حارس و2000 حارسة لتأمين المخيمات وحراستها، في مشعرَي مِنى وعرفات، فضلًا عن تركيب ألف كاميرا مراقبة لمخيمات حجاج الداخل في المشاعر المقدّسة، وفقًا لتوجيهات وزارة الداخلية.

ومن جانبه، أشار محمد بن سعد القرشي، عضو المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل، إلى أن شركات حجاج الداخل تعاقدت مع شركات الحراسات الأمنية؛ للمشاركة في عمليات التنظيم وحراسة مخيمات مشعرَي مِنى وعرفات.

كما بيّن ” القرشي ” ، أن هذه الخطة قد جاءت أيضًا لحفظ وتأمين ممتلكات الحجاج على مدار الأربع والعشرين ساعة خلال موسم الحج.