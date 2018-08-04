أنقرة تتحدى واشنطن بتجميد أصول وزيرين أمريكيين

أنقرة(صدى):

أقدمت السلطات التركية، اليوم السبت، على تجميد أصول وموجودات وزيري العدل والداخلية الأمريكيين في تركيا ردا على العقوبات الأمريكية على خلفية توقيف قس أمريكي.

ويأتي ذلك بعد توجيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي قال في خطاب ألقاه في أنقرة: ” صبرنا حتى مساء أمس. واليوم أصدرت توجيهات: سنجمد أصول وزيري العدل والداخلية الأمريكيين في تركيا، إذا وُجدت. “