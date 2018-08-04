أنقرة تتحدى واشنطن بتجميد أصول وزيرين أمريكيين
أقدمت السلطات التركية، اليوم السبت، على تجميد أصول وموجودات وزيري العدل والداخلية الأمريكيين في تركيا ردا على العقوبات الأمريكية على خلفية توقيف قس أمريكي.
ويأتي ذلك بعد توجيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي قال في خطاب ألقاه في أنقرة: ” صبرنا حتى مساء أمس. واليوم أصدرت توجيهات: سنجمد أصول وزيري العدل والداخلية الأمريكيين في تركيا، إذا وُجدت. “
طلال[ عدد التعليقات: 2507 ] نشر منذ 11 دقيقة
اللهم اهلكهم جميعا يارب
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1631 ] نشر منذ 11 دقيقة
ينقلب السحر على الساحر ✋
قلم صريح[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 6 دقائق
هههه رجال اردوغان مو زي غيره دافع اكثر من 600 مليون وبالاخير دعسهم ترامب زي الجزمة انشر ي صدى ماقصدت احد 🙂