” تعليم الليث ” يطلق غدا ملتقى المعلمين والمعلمات الجدد

مكة المكرمة(صدى):

تطلق إدارة التعليم بمحافظة الليث غداً، ملتقى ” المعلمين والمعلمات الجدد ” ممن صدر قرار تعيينهم للتدريس في تعليم الليث للعام الدراسي ١٤٣٩هـ / ١٤٤٠هـ البالغ عددهم ٧٦ معلماً ومعلمة، بمختلف التخصصات العلمية والتربوية، خلال المدة من ٢٣ / ١١ إلى ٢٧ / ١١ / ١٤٣٩هـ.

ويهدف الملتقى إلى بناء منظومة مهنية متكاملة لتهيئة المعلمين والمعلمات الجدد للعمل التربوي والتعليمي في الميدان، وبناء الاتجاهات الإيجابية، وتنمية الولاء نحو مهنة التعليم، وإكساب المعلم المهارات التربوية، والتعريف ببيئة التعليم وأنظمته المختلفة، ومد المعلمين والمعلمات بالخبرات والمعارف والمعلومات اللازمة، وضمان مستوى معين من الأداء المهني المطلوب داخل القاعات الدراسية.

ويتضمن الملتقى عدة محاور أبرزها لقاء مفتوح مع مدير التعليم، وحقوق وواجبات المعلم، وأخلاقيات مهنة التدريس، وفرص التطوير المهني والوظيفي، وعلاقة المعلم الجديد بالمجتمع، ونماذج ملهمة من الميدان، واستعراض لتقويم المعلم الجديد خلال عام التجربة، إضافة إلى برنامج تدريبي لمدة ثلاثة أيام على الحقيبة التأسيسية للمعلم الجديد .

وينفذ الملتقى العديد من المحاضرات واللقاءات والدورات التدريبية وورش العمل التي يقدمها نخبة من القيادات التربوية والتعليمية والمدربين المعتمدين في التدريب التربوي”بنين وبنات”، مدعوماً بحزمة من المواد التعليمية الإلكترونية والمواد الإثرائية.

من جانب آخر, أكملت الإدارات والأقسام المعنية، جميع استعداداتها اللازمة لإقامة الملتقى، وقررت أن يكون استقبال المعلمين في مسرح إدارة التعليم الرئيسي، والتدريب بمركز التدريب للبنين، واستقبال المعلمات بمسرح مجمع النشاط الطلابي، والتدريب بمركز التدريب للبنات.