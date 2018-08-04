برشلونة والنصر يتنافسان على الأرجنتيني بانيجا

ماجد محمد(صدى):

يتنافس نادي برشلونة الإسباني، ونادي النصر على ضم الأرجنتيني إيفر بانيجا من صفوف نادي إشبيلية الإسباني خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي.

ويتطلع برشلونة إلى كسب خدمات اللاعب مقابل 20 مليون يورو؛ فيما ينوي النصر التعاقد معه في صفقة قيمتها 16 مليون يورو لتدعيم صفوف الفريق عقب وصول صفقات ضخمة هذا الصيف بقيمة بيتروس، أحمد موسى، نور الدين أمرابط.

ومن الجدير بالذكر، أن النادي الكتالوني يرى أن بانيجا هو الخطة ” ب ” في الصيف الحالي في حال الفشل في ضم أدريان رابيوت من صفوف باريس سان جيرمان هذا الصيف.