سلوكيات تربوية خاطئة تفقدك ثقة ابنك المراهق

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

أكد الدكتور محمد حمزة أخصائي الإرشاد النفسي وعلاج الإدمان ، أنه هناك بعض السلوكيات التربوية، التي ينتهجها بعض الآباء، والتي تكون السبب في زعزعة الثقة بينهم وبين الأبناء خلال مرحلة المراهقة، الأمر الذي قد يستمر بعد ذلك، وهو ما يستعرضه في السطور التالية.

محاولة تغيير أفكاره

من أهم وسائل التواصل مع المراهق هو اكتساب ثقته بإعطائه المساحة الكافية للحديث والتعبير عن الذات، والاستماع له دون مناقشة أو محاولة تغيير المفاهيم الخاطئة، التي لا تزال في فكره.

فمحاولة التغيير بالجدال تولد انغلاقا في قنوات التواصل، وتترجم عند المراهق بهجوم على الأفكار والذات، مما يعلن الحرب الداخلية على المراهق فيلجأ للحرب أو الهروب.

محاولة اقتحام خصوصياته

لا تحاول أن تقتحم خصوصية المراهق، بل حاول أن تعطيه الأمان؛ ليتمكن من بناء جسر ثقة والإفصاح عن أسراره بنفسه، فذلك يعزز نمو الشخصية، ويعطي مساحة للتطور والثقة بالذات.

الحماية الزائدة

قد يكون هذا من أصعب الأمور على الأهل، ولكنه أساسي للنمو، فالحماية الزائدة تخلق شخصية اعتمادية غير قادرة على تحمل العواقب ونتائج الأفعال، فإذا أخطأ المراهق دعه يدفع ثمن أخطائه، فهذا جزء من نموه، فنحن نجد العديد من الأهالي يحاولون تصحيح نتائج أفعال أبنائهم مما يوقف التعلم عند الأبناء.

فمثلا قد يحدث عراك بين الأبناء، وبدلا من تشجيع الابن على تحمل النتائج، تجد الأهل هم من يقومون بالاعتذار بالنيابة عن أبنائهم، أو في الحوادث أو ما شابه.

محاولة كسب ثقته بالماديات

لا تكثر من الصرف والماديات وشراء الأدوات؛ أملا في شراء حب المراهق، فالحب لا يباع ولا يشترى، فإذا أردت أن تكسب المراهق أعطه الحب والحنان والثقة والأمان.