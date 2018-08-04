الإصابة تغيب ” كولاسيناك ” عن آرسنال لمدة 10 أسابيع

ماجد محمد(صدى):

تسببت الإصابة في تغيب اللاعب سياد كولاسيناك، مدافع نادي آرسنال الإنجليزي، عن فريقه لمدة تتراوح ما بين 8 و10 أسابيع، وذلك إثر تعرضه لإصابة في الركبة اليسرى، حيث خرج من الملعب مصابًا، خلال مباراة آرسنال مع تشيلسي، الأربعاء الماضي.

جاء ذلك قبل بداية الدوري الإنجليزي، حيث يواصل آرسنال مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز، بحلول يوم 12 من شهر أغسطس الجاري، وذلك باستضافته حامل اللقب مانشستر سيتي، على ملعب الإمارات في لندن.

فيما أصيب لاعب آرسنال الويلزي آرون رامسي في ساقه، مما أدى لغيابه عن المباراة، ولكنه يأمل في العودة للتدريبات خلال الأسبوع الجاري.