وظائف شاغرة في شركة ” بي إيه إي سيستمز ” بعدة مدن

فاطمة المالكي(صدى):

توفر شركة ” بي إيه إي سيستمز ” السعودية المتخصصة في مجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عدة وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات، من أجل العمل بفروع الشركة في كل من: ” الرياض، وتبوك، والظهران، والطائف ” ، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– مشرف متجر ذراع التايفون ” الطائف ” .

– فني أنظمة آلات إلكترونيات طيران الهوك ” تبوك ” .

– فني مكافحة التآكل طائرات الهوك ” تبوك ” .

– مدير قسم هندسة المحركات والمعدات ” الظهران ” .

– مهندس أول دعم الدفع ” الظهران ” .

– مدير إدارة البرامج والمشاريع ” الرياض ” .

وبيّنت الشركة، أن التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك اعتبارًا من تاريخ 3 أغسطس 2018م، مشيرة إلى أنه يمكن الإطلاع على تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي:هنا