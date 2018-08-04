لينكولن تسقط موديل MKZ Black Label من حساباتها لـ2019

واشنطن(صدى):

تتجه بعض شركات السيارات لتقديم اصدارات أكثر فخامة من موديلاتها مثل بويك أفينير وGMC دينالي ولكن يبدو أن هذا الاتجاه سيتم عكسه مع موديل واحد على الأقل وهو موديل لينكولن MKZ Black Label حيث لن يقدم اصدار Black Label لموديلات MKZ لعام 2019 وتقدم السيارة الآن بحلة Co-Pilot360 التي يتوفر لها وسائل مساعدة للسائق ونظم أمان في الاصدارات الأقل من السيارة مع جعل المحركات الأعلى مقتصرة على الاصدارات الأعلى من السيارة.

وكانت هذه الحلة متوفرة من قبل فقط لموديل MKZ Select مع باقة Tech الاختيارية ويمكن الآن الحصول على باقة Co-Pilot360 لأي موديل لينكولن حتى الاصدار القياسي والسيارة بالباقة تبدأ من 36.990 ألف دولار بزيادة 460 دولار عن النسخة القياسية .

قد استبدلت لينكولن نسخ Premiere و Select و Reserve بالموديل القياسي الجديد Reserve I و Reserve II مما يعني تبسيط خط الانتاج للعملاء ولكن المحرك سعة 3 لتر V6 بشاحنين توربينيين يتوفر فقط لنسخ السيارة الاعلي بسعر 48.740 ألف دولار للدفع الأمامي و51.740 ألف دولار للدفع الكلي.