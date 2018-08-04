ضبط 7 مكاتب حج وهمية بمكة

نايف السالم(صدى):

تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة، أمس الجمعة، من ضبط 7 مكاتب حج وهمية، وذلك بعد ورود معلومات عن وجودها في عدد من المواقع بالعاصمة المقدسة؛ حيث تستغل جهل من يرغبون في أداء فريضة الحج.

وجرت مداهمة سبعة مكاتب حج وهمية تديرها عمالة مخالفة من جنسيات متعددة، كما أنه بعد ضبط المخالفين وإغلاق المكاتب، أحيل الموقوفون للنيابة العامة.

ومن جانبه، وجه مصدر أمني من يرغبون الحج إلى التسجيل بالطرق النظامية عن طريق موقع وزارة الحج في المسار الإلكتروني؛ حتى لا يقعوا ضحية هذه المكاتب الوهمية التي تظهر فجأة وتقدم أسعارًا مخفضة، ولكنها تعمل بطريقة مخالفة.

وجدير بالذكر، أنه أحالت شعبة التحريات، في وقت سابق، 4 مكاتب وهمية للحج بمكة المكرمة، إلى النيابة العامة، وذلك بعد أن اشتبه رجال الأمن بعدد من المكاتب تقوم بالترويج لحملات حج وهمية.

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