بنك التنمية يخصص 30 مليون ريال للمشاريع الناشئة الريادية في هاكاثون الحج

الرياض(صدى):

أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن تخصيص 30 مليون ريال للمشاريع الريادية الناشئة في المجالات التقنية ضمن الانشطة المستهدفة لتطوير قطاع الحج والعمرة، وذلك في حفل ختام هاكاثون الحج المقام بمركز جدة للمنتديات والفعاليات.

صرحت بذلك مدير عام الشراكات الاستراتيجية والتسويق في بنك التنمية الاجتماعية الاستاذة/ نور العبدالكريم ، وقالت نهنئ الاتحاد السعودي للامن السيبراني والبرمجة و الدرونز على نجاح فعالية هاكثون الحج وتحقيق الرقم القياسي الاول من نوعه في عدد المشاركين عالميا، كإنجاز جديد يضاف الى رصيد انجازات المملكة .

وتضيف العبدالكريم أن بنك التنمية إيماناً منه بدعم المشاريع الريادية الخلاقة والتي توظف التقنيات الحديثة لخدمة تطوير القطاعات النوعية، وبالشراكة مع الاتحاد السعودي للامن السيبراني والبرمجة والدونز يفخر بكون البنك ذراع تمويل للمشاريع الناشئة في فعالية هاكثون الحج بتخصيص ٣٠ مليون ريال كتمويل بدون فائدة للمشاريع ذات الجدوى الفنية والاقتصادية العالية والتي تخدم تطوير حلول او اكتشاف فرص نوعية لتطوير قطاع حيوي وهام ضمن برامج رؤية السعودية ، قطاع الحج والعمرة.

وبينت مدير عام الشراكات الاستراتيجية والتسويق في البنك أن حدّث هاكثون الحج يأتي ليزامن توجهات الشّباب مع الحراك الحالي في القطاعات النوعية، مستهدفا توظيف الفرص في التقنيات الحديثة لخدمة قطاع حيوي ومهم وهو الحج والعمرة، و موظفا عقول شبابنا وشاباتنا في احد مستهدفات رؤية السعودية الطموحة والواعدة برعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد الامير محمد بن سلمان واشراف مباشر من معالي المستشار في الديوان الملكي ا.سعود القحطاني رئيس مجلس الاتحاد وبقيادة الرئيس التنفيذي للاتحاد ا.نوف الراكان.

وتشير العبدالكريم إلى أن البنك بوابة التمكين الاقتصادي الاكبر والأوسع انتشارا في المملكة للمشاريع الناشئة ، سيعمل على تطوير المشاريع المرشحة في هاكثون الحج للتمويل مع مركز دلني للاعمال ( ذراع تقديم الخدمات غيّر المالية للبنك) من خلال معسكر تدريبي مكثف لبناء خطط اطلاقها، مع ربطهم ببرنامج نوعي للارشاد، ضمن مسار متخصص ومرن للمشاريع الناشئة في قطاع الحج والعمرة والخدمات المساندة يشمل حزمة منتجات مالية وخدمات غيّر المالية لرفع نسب انجاح المشاريع واستدامتها.

تاتي هذه المبادرة من قبل البنك تزامنا مع توجهاته في اكتشاف الفرص النوعية في القطاعات الحيوية والواعدة للمشاريع الناشئة والصغيرة و توفير حزم الدعم اللازم و الممكنة والتي تتضمن بناء الشراكات مع الجهات ذات العلاقة لتعظيم المنافع المكتسبة تماشيا مع رؤية السعودية. ٢٠٣٠برفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% الى 35% .

من الجدير بالذكر ان حدّث هاكثون الحج الذي نظمه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، يأتي ضمن جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، واغتنامًا للمواهب التقنية الشابة، بهدف استقطاب العقول الرائدة في مجال البرمجة لابتكار حلول تقنية للمساهمة في إثراء وتحسين تجربة الحجيج، ضمن التزام المملكة بتحفيز المناخ الابتكاري والوصول إلى ريادة دولية في مجال التقنية.