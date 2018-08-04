” البيئة ” : 60 % ارتفاعا في حجم المنتجات الزراعية الخاضعة للفحص خلال الحج

سعيد العجل(صدى):

تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة تنفيذ خطتها لموسم حج هذا العام 1439هـ، والتي تتضمن التفتيش الصحي للإرساليات النباتية ( مثل الخضروات والفاكهة) القادمة إلى المملكة عبر المنافذ الحدودية.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمحاجر الدكتور أسامة الصالح، أن التفتيش الصحي للإرساليات متواصل طوال العام، وتزيد وتيرته في موسم الحج بنسبة 50 إلى 60 % نظراً لحجم الطلب المتزايد خاصة على الخضروات والفاكهة لسدِّ حاجة الأسواق منها.

وأشار د. أسامة الصالح إلى أن إجراءات التفتيش الصحي تشمل أيضاً ما يحمله الحجاج معهم من نباتات طبية وعطرية وفاكهة وخضروات، حيث تم تكليف مجموعة من الفنيين للعمل في كل من مطار الملك عبد العزيز بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة؛ بهدف التحقق من مطابقة النباتات والمنتجات الزراعية لأحكام لوائح الصحة النباتية المعمول بها في المملكة، إضافة إلى الكشف عن وجود آفات حجرية خاضعة للوائح (أو آفات ضارة غير محددة مسبقاً) يحتمل وجودها في النباتات والمنتجات النباتية المصاحبة للحجاج .

وعن طبيعة التفتيش الصحي للنباتات أفاد د. أسامة الصالح بأنه يتم بصرياً، ويعني ذلك كل أوجه المعاينة المباشرة المتعلقة بوجود مختلف أطوار الآفة الحجرية المستهدفة وأعراض الإصابة، كما يمكن أن يتم الكشف باستعمال عدسات يدوية أو ” بينوكلر ” أو مجهر، وعند الاشتباه في وجود آفةٍ ما، تؤخذ عينة وتفحص مخبرياً، ونتيجةً لعملية التفتيش والاختبار يُتخذ قرار قبول أو إتلاف تلك النباتات والمنتجات الزراعية.