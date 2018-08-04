لأول مرة في التاريخ.. ” طفل ” يدخل الجامعة

مكسيكو(صدى):

للمرة الأولى من نوعها، دخل الطفل الموهوب، كارلوس أنطونيو سانتاماريا، الذي يبلغ من العمر 12 عامًا، الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك، ليكون بذلك أول طفل في التاريخ يدرس في الجامعة.

وكان الطفل ” كارلوس ” ، حريصًا على تلقي الدورات المختلفة بالجامعة المكسيكية، منذ أن كان لديه 9 سنوات، وحصل بالفعل على درجة عالية في الكيمياء التحليلية والكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية، فضلًا عن أنه من المقرر أن يدرس فيزياء الطب الحيوي لاحقًا.

وكان ” كارلوس ” ، هو الطالب الجامعي الوحيد الذي يصطحبه أهله إلى باب قاعة المحاضرات بالجامعة، وبالرغم من صغر سنه، إلا أنه استطاع أن يجتاز امتحانات القدرات في شهادة الثانوية العامة ” سابقًا ” ، ليتم قبوله بالجامعة المكسيكية.

ومن جانبه، عبّر الطفل الموهوب ” كارلوس ” عن طموحه قائلًا : ” أريد فقط أن أتعلم، وإذا أغلقوا هذا الباب في وجهي سأدخل من النافذة ” .