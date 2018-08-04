  • السبت 4

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. إنطلاق فعاليات المؤتمر الثاني لمبادرات الشباب العربي

إنطلاق فعاليات المؤتمر الثاني لمبادرات الشباب العربي

إنطلاق فعاليات المؤتمر الثاني لمبادرات الشباب العربي
سعيد العجل(صدى):

تنطلق الخميس المقبل 9 أغسطس 2018م فعاليات المؤتمر الثاني لمبادرات الشباب العربي والمسؤوليه المجتمعية بفندق روتانا داون تاون المنامة مملكة البحرين.

وفق أهم أهداف الأمم المتحدة للتطوع ومنها

– تمكين الشباب من مبادئ والطرق المنهجية المتبعة من قبل برنامج الامم المتحده للمتطوعين

– تعزيز قدرات الشباب لتنفيذ وادارة افضل بالبرامج ومبادرات العمل التطوعي وفق المعايير العالمية

– عرض افضل الممارسات والاليات لاشراك الشباب في تصميم المبادرات وتنفيذها واتخاذ القرار بشئنها

– التعرف على الادوات المهنية لقياس اثر مبادرات العمل التطوعي ذات الصله بالشباب

– تاهيل الشباب للمساهمة في السلام العالمي والتنمية البشريه المستدامة

لنساهم برفع مؤشرات العطاء والتطوع لدولنا العربيه عالميا كونو جزء من الحدث

بانتظاركم معنا في مملكة البحرين التسجيل الالكتروني:هنا

لمزيد من المعلومات:
+97338887662
+97338882900
+97317411299

 

 

 

 


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *