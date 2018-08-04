إنطلاق فعاليات المؤتمر الثاني لمبادرات الشباب العربي
تنطلق الخميس المقبل 9 أغسطس 2018م فعاليات المؤتمر الثاني لمبادرات الشباب العربي والمسؤوليه المجتمعية بفندق روتانا داون تاون المنامة مملكة البحرين.
وفق أهم أهداف الأمم المتحدة للتطوع ومنها
– تمكين الشباب من مبادئ والطرق المنهجية المتبعة من قبل برنامج الامم المتحده للمتطوعين
– تعزيز قدرات الشباب لتنفيذ وادارة افضل بالبرامج ومبادرات العمل التطوعي وفق المعايير العالمية
– عرض افضل الممارسات والاليات لاشراك الشباب في تصميم المبادرات وتنفيذها واتخاذ القرار بشئنها
– التعرف على الادوات المهنية لقياس اثر مبادرات العمل التطوعي ذات الصله بالشباب
– تاهيل الشباب للمساهمة في السلام العالمي والتنمية البشريه المستدامة
لنساهم برفع مؤشرات العطاء والتطوع لدولنا العربيه عالميا كونو جزء من الحدث
بانتظاركم معنا في مملكة البحرين التسجيل الالكتروني:هنا
لمزيد من المعلومات:
+97338887662
+97338882900
+97317411299
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