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بالفيديو.. أسباب وأعراض احتباس السوائل بالجسم وطرق العلاج

بالفيديو.. أسباب وأعراض احتباس السوائل بالجسم وطرق العلاج
أماني الغامدي(صدى):

يشكو البعض من آلام المفاصل وتورم اليدين والأقدام، وكلها أعراض قد تشير إلى احتباس السوائل بالجسم.

كشفت ربى شربش خبيرة التغذية ، عن أسباب احتباس السوائل بالجسم، والأعراض، وطرق العلاج، والتي ترتبط بالنظام الغذائي المتبع.

وقالت شربش ، عادة احتباس السوائل ، سببه وجود كثير من السوائل بالجسم ، وهذا من الممكن يكون مشاكل صحية ، كأمراض الكلى ، ولكن هناك أعراض طبيعية مثل الحوامل ، والفتيات بالدورة الشهرية .

وتابعت ، ومن أعراضه وجود انتفاخ في الأيدي أو الأرجل وذلك نتيجة الرشح بين الأنسجة ، ويٌصيب أصحاب الوزن الزائد أو من يتبعون حميات غير صحية .

وأضافت شربش ، علينا تفادي تناول الملح بكميات كبيرة ، وأتباع أنظمة غذائية صحية ، والتخفيف من الصوديو الموجود باللحوم والأطعمة الجاهزة .


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