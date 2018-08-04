بالفيديو.. أسباب وأعراض احتباس السوائل بالجسم وطرق العلاج

أماني الغامدي(صدى):

يشكو البعض من آلام المفاصل وتورم اليدين والأقدام، وكلها أعراض قد تشير إلى احتباس السوائل بالجسم.

كشفت ربى شربش خبيرة التغذية ، عن أسباب احتباس السوائل بالجسم، والأعراض، وطرق العلاج، والتي ترتبط بالنظام الغذائي المتبع.

وقالت شربش ، عادة احتباس السوائل ، سببه وجود كثير من السوائل بالجسم ، وهذا من الممكن يكون مشاكل صحية ، كأمراض الكلى ، ولكن هناك أعراض طبيعية مثل الحوامل ، والفتيات بالدورة الشهرية .

وتابعت ، ومن أعراضه وجود انتفاخ في الأيدي أو الأرجل وذلك نتيجة الرشح بين الأنسجة ، ويٌصيب أصحاب الوزن الزائد أو من يتبعون حميات غير صحية .

وأضافت شربش ، علينا تفادي تناول الملح بكميات كبيرة ، وأتباع أنظمة غذائية صحية ، والتخفيف من الصوديو الموجود باللحوم والأطعمة الجاهزة .