قطار يدهس سيدة أمام أعين ابنتها.. والأخيرة تصرخ: ” الحقوا ماما “

القاهرة(صدى):

شهدت محافظة كفر الشيخ بمصر، واقعة مؤسفة من نوعها، راح ضحيتها سيدة أربعينية، دهسها القطار أمام أعين ابنتها، وذلك بعد وصوله ورسوه بمحطة ” قلين ” ، قادمًا من محافظة طنطا.

وكانت السيدة مصطحبة لابنتها حين استقلت القطار، عائدين لمسقط رأسهما بمدينة الرحمانية بمحافظة البحيرة، ليكتب هذا القطار نهايتها بعدما سقطت تحت عجلاته، وسط صرخات ابنتها مستغيثة: ” الحقوا ماما ” .

وورد إخطارًا إلى مدير أمن محافظة كفر الشيخ، من مأمور مركز شرطة قلين، إشارة من شرطة النجدة، أفاد بسقوط سيدة أسفل عجلات القطار في محطة قطار قلين، وتعرضها للعديد من الإصابات، فضلًا عن انتشار دمائها على شريط السكة الحديد.

وعليه، تم نقل السيدة إلى مستشفى قلين المركزي، وجرى الفحص الطبي عليها، وقررت طبيبة المستشفى تحويلها لمستشفى كفر الشيخ العام، لتتوفى عند وصولها في الحال.

ومن خلال التقرير الطبي لمفتش الصحة، اتضح أن السيدة المتوفاة، قد تعرضت لبتر كامل بالساق اليمنى من أسفل الركبة اليمنى، وبتر كامل بالكتف الأيمن، وكسر بعظمة التركوة اليمنى، فضلًا عن نزيف داخلي بالمخ، ما أسفر عن وفاتها.