بالصور.. سكودا كاروك سكوت تكشف عن العضو الثالث في عائلة سكوت

براغ(صدى):

كشفت شركة سكودا التشيكية عن العضو الثالث في عائلة سيارات سكوت , التي شملت من قبل طرازات سكودا اوكتافيا وكودياك, والعضو الجديد يتمثل في طرازات كاروك سكوت التي صممت للقيادة على الطرق الوعرة وكذلك للقيادة في الطرق العادية ، والسيارة يمكن قيادتها من قبل الشباب أو حتى العائلات.

وأهم ما يميز السيارة اضافة نظام الدفع الرباعي القياسي للسيارة ليميزها عن باقي نسخ كاروك بجانب شكل وتصميم يناسب هذه الخاصية يحمل مزيد من الشراسة التي تظهر في الاضافات البلاستيكية القوية الشكل .

وسيدفع السيارة محرك ببزين سعة 1.5 لتر TSI بقوة 150 حصان أو محرك ديزل TDI سعة 2 لتر بقوة 150 حصان وفي نسخة أخرى من نفس المحرك بقوة 190 حصان.

كما سيتوفر للسيارة ناقل حركة مانيوال من 6 سرعات أو أوتوماتيك ثننائي القابض من 7 سرعات .

ومن حيث اللمسات التي تميز نسخة كاروك سكوت عن نسخ كاروك العادية ، فتشمل اضافات فضية في جسم السيارة وعجلات 18 بوصة بصورة أساسية و19 بوصة بصورة اختيارية مع زجاج خارجي فاميه للقسم الخلفي من السيارة وشعارات سكوت على الجانب.

اما التغييرات الداخلية في السيارة فشملت فرش جلدي بلونين أسود وبني وحروف كلمة سكوت على المقاعد مع اضاءة داخلية ليد ودواسات ستانلس ستيل وعدادات ديجيتال ومقصورة افتراضية، فيما سيتم عرض السيارة في معرض باريس الدولي للسيارات في أكتوبر المقبل.