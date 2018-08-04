لقد أصبح البحث عن معلومة سهل جدا ، وتجد الجواب الشافي الكافي لسؤالك ، فبرامج البحث كثيرة جدا ولعل من أشهرها والرائد بينها محرك البحث “قوقل” بضغطة زر تصل لما تريد ، فنحن اليوم في عالم السرعة ، ولكن مهلا هل كل سؤال بحثنا عن إجابته كانت هي الإجابة الصحيحة ؟ هل كمية المعلومات الموجودة على الشبكة العنكبوتية سليمة ؟

المعلومات كثيرة جدا وفي شتى المجالات ، وأكاد أجزم أن أغلبنا يعلم إن الإجابات في هذا العالم الواسع الكبير تختلف فمنها الصحيح ومنها الخاطئ ، والبعض يدخل عنده نسبة الشك ، ولكن البلاء العظيم هو نشر تلك المعلومات وتناقلها وكأنها مسلمات وعندما تناقش أحدهم عن صحة المعلومة يقول “الله أعلم كما وصلتني” وهل كل شيء يصلك تنشره وأنت قد تضر به أُناس ؟

يجب عليك ألا تنشر إلا معلومة متأكد من صحتها وإن كنت في شك فارسل المعلومة لأهل الاختصاص وهم بدورهم سيقومون بتوجيهك ، ولا تصبح كالأمعة يرسل كل ما يصله .