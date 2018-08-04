نجم مصارعة شهير يفوز في انتخابات ” عمدة ” ولاية أمريكية

واشنطن(صدى):

فاز نجم المصارعة الاستعراضية ” غلين جيكوبز ” ، والشهير بأداء دور وحش الحلبة المقنع ” كين ” ، في انتخابات ” عمدة ” ولاية تينيسي الأمريكية، وذلك بثلثي الأصوات، ببلدة ” نوكس ” .

وتقدم ” جيكوبز ” على المرشحة الديمقراطية ” ليندا هيني ” ، ليكون بذلك ثاني نجم مصارعة استعراضية يتولى منصبًا حكوميًّا في أمريكا، بعد ” جيسي فانتورا ” ، الذي فاز في انتخابات عمدة بروكلين بارك في عام 1990م.

وركز نجم المصارعة، صاحب الـ 51 عامًا، خلال حملته الانتخابية، على خفض الضرائب وتحسين البنى التحتية وتكريس الشفافية، ولم يفصح ” كين ” عن مصيره في حلبة المصارعة بعد فوزه بالانتخابات، وهل سيتوقف على عمله السياسي فقط أم سيكمل مسيرته.