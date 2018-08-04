” المري ” يؤكد وجود جوانب خفية خلف تأخر توقيع عموري للهلال

نواف السالم(صدى):

أوضح المعلق التليفزيوني الإماراتي الشهير، عامر عبدالله المري، وجود أمرًا خفيًا في مسألة رحيل اللاعب عمر عبدالرحمن ” عموري ” إلى دوري المحترفين، وبشكل خاص إلى نادي الهلال؛ حيث أن اللاعب لم يوقع للزعيم حتى الآن على الرغم من أنه كان بإمكانه التوقيع منذ يناير الماضي، وهو ما يشير إلى أن هناك شيئًا لا يعلمه أحد.

وأكد ” المري ” أن هذا الأمر سينكشف خلال الأيام المقبلة، لافتًا إلى أن الدوري السعودي يتفوق نسبيًا عن نظيره الإماراتي من حيث المتابعة الجماهيرية، إلا أن دوري المحترفين سيكون مختلفًا إلى حد كبير، اعتبارًا من الموسم المقبل بعد الحراك الذي شهدته الساحة الرياضية السعودية مؤخرًا.

وتوقع ” المري ” أن يتسع الفارق بين المسابقتين السعودية والإماراتية بشكل كبير، ما يعني أن تكون الفائدة من اللعب في السعودية أكبر، معترفًا أنه لم تمر على الكرة الإماراتية حالة احتراف مثل حالة عموري التي شكلت حالة من الجذب بين الجماهير، وتسبَّبت في حالة من الانقسام بين مجبي فريق العين.