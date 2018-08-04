مدينة الملك فهد الطبية تعلن عن وظائف لحملة البكالوريوس بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مدينة الملك فهد الطبية في الرياض، عن فتح باب التقديم في برنامجها التدريبي ” دبلوم تقنية القلب ” المنتهي بالتوظيف؛ وذلك لحملة البكالوريوس للرجال، مشيرة إلى أن التقديم مستمر حتى ١٤٣٩/١٢/١٥هــ.

وأوضحت أن مدة البرنامج سنتان وثلاث أشهر تدريب عملي والمعتمد من قبل الهيئة السعوديه للتخصصات الصحية، حيث يحصل الطالب على شهادة أخصائي تقنية قلب معتمده من الهيئة السعوديه للتخصصات الصحية.

وعن المميزات التي يوفرها البرنامج، فهو يوفر مكافأة شهريه وتغطية صحية بمدينة الملك فهد الطبية، وفرصة العمل بمدينة الملك فهد الطبيه بعد التخرج من البرنامج.

أما عن شروط الالتحاق بالبرنامج، فجاءت كالتالي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصل على البكالوريوس في العلوم ” أحياء دقيقة – كيمياء حيوية ” أو العلوم الطبية التطبيقية أو التمريض بتقدير لا يقل عن جيد جدًا.

– أن لا يكون قد مضى على تاريخ التخرج الجامعي أكثر من 3 سنوات.

– ضرورة إجتياز اختبار اللغة الانجليزية وإجتياز المقابلة الشخصية، وأن يكون لائقا صحيًا مع التفرغ التام للبرنامج.

وذكرت المدينة المستندات المطلوبة، وهي ” سيرة ذاتية، وصورة من الهوية الوطنية، وصورة طبق الأصل من وثيقة التخرج والسجل الإكاديمي، وأن يقدم تزكيتين احداهما علمية من أساتذة سبق لهم تدريسه ” ، داعية للتقديم عبر الرابط التالي:هنا