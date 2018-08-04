مهرجان ولي العهد للهجن يطلق الموقع الرسمي للتسجيل الإلكتروني

الرياض(صدى):

أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للراغبين بالمشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن الذي سيبدأ باستقبال طلبات التسجيل اليوم السبت 22 ذي القعدة 1439هـ الموافق 4 اغسطس 2018م وذلك من خلال الموقع الإلكتروني (هنا)

ويتضمن موقع التسجيل الإلكتروني المخصص للمشاركة بمهرجان ولي العهد للهجن نموذج تعبئة المعلومات الشخصية والمعلومات البنكية، ونموذج لمعلومات الهجن والأشواط التي يرغب مالك الهجن المشاركة بها، ويحتوي الموقع أيضاً على معلومات عن المهرجان وفعالياته.

وحدد الاتحاد السعودي للهجن 45 شرطاً للتسجيل والمشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن الذي سيبدأ يوم السبت 29 ذي القعدة 1439هـ، الموافق 11 أغسطس 2018م، حتى يوم الجمعة 11 محرم 1440هـ، الموافق 21 سبتمبر 2018م، ويصل عدد الأشواط إلى 639 شوطاً.

وأوضح المركز الإعلامي لمهرجان ولي العهد للهجن، أن شروط المشاركة تتكون من ثلاثة أقسام: شروط التسجيل وتحتوي على 11 شرطاً، وشروط المشاركة وتبلغ 24 شرطاً، والشروط العامة 10 شروط.

وأكد البيان الصادر مِن المركز الإعلامي للمهرجان أن التسجيل متاح للجميع حسب الأنظمة والشروط الخاص بالمهرجان مع إقفال التسجيل لكل شوط قبل بداية إنطلاقه بـ 48 ساعة بهدف عمل الإجراءات اللازمة لكل شوط .

ودعا المركز الإعلامي للراغبين في المشاركة الالتزام بأنظمة وتعليمات المهرجان وأهمية الاطلاع على جميع الشروط في موقع التسجيل الإلكتروني، وأبرزها تعبئة المعلومات الشخصية والبنكية للمشارك بالشكل المطلوب والصحيح، وذلك حرصاً على حفظ حقوق المشارك وضمان تسليم جوائز الفائزين في الوقت المحدد التي سيتم تحديد قيمة الأشواط لاحقاً.