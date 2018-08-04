بالفيديو.. موقف بطولي من الملك سعود في التصدي للأطماع العراقية لضم الكويت

عادل الحربي(صدى):

وثق مقطع فيديو، موقفًا بطوليًا ‏للملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – وتصديه لأطماع وتهديدات الرئيس العراق الأسبق عبدالكريم قاسم، في ضم الكويت للعراق، وذلك خلال عام 1961.

وسجل التاريخ العديد من مواقف الشهامة لملوك المملكة، ومن ضمنها موقف ” الملك سعود ” – رحمه الله، الذي رفض أطماع العراق في ضم الكويت، ولم يتوقف عند الحوارات السياسية فقط، بل قام بإرسال نخبة من الجيش الوطني بالمملكة للدفاع عن سيادة الكويت وأراضيها، من مطامع الرئيس العراقي الأسبق.

جدير بالذكر، أن المواقف البطولية لملوك المملكة قد تعددت في التصدي لأطماع العراق في ضم الكويت، حيث كان لكل من الملك فيصل والملك فهد – رحمهما الله – مواقف مشابهة وقوية في مساندة دولة الكويت الشقيقة إزاء الغزو العراقي لها في عام 1990م.