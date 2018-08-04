غرناطة بطلا لكأس خميس مشيط في موسمه الأول

محمد بن طحيطح(صدى):

ضمن فعاليات صيف خميس مشيط ١٤٣٩ وتحت مظلة لجنة التنمية السياحية بالمحافظة رعى سعادة محافظ خميس مشيط الأستاذ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط مساء اليوم الجمعة نهائي بطولة خميس مشيط لكرة القدم .

وفي ختام كأس خميس مشيط لكرة القدم التقى فريقي “غرناطة” بشقيقه “عميد ادريس” فالمباراة النهائية برعاية سعادة محافظ خميس مشيط الاستاذ ” خالد بن مشيط ” وسط حضور جماهيري مميز و غفير .

وبدأت مجاريات الشوط الأول من المباراة بضغطٍ عال من فريق غرناطة اسفر عن هدف جميل من هجمة مرتدة لغرناطه بتوقيع من اللاعب “عوض عكور” لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة محافظاً غرناطه على تقدمه بهدف نظيف .

وفي الشوط الثاني كان بمستوى متوازي بين الفريقين ولكن لاعب فريق عميد ادريس “سعود عقيلي” كان فالموعد لينعش امآل فريقة بهدف التعادل الذي اعادهم لأجواء المباراة قبل نهايتها بعشر دقائق ليعلن الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني لينتقل الفريقين الى الاشواط الإضافية بعد استمرار النتيجة بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين.

وبدأ الشوط الإضافي الأول بمستوى مماثل للشوط الثاني لينتهي بنفس النتيجة وعند بداية الشوط الاضافي الثاني ظهر غرناطة بمستوى اقوى وبشراسة هجومية لينجح في اختراق دفاع عميد ادريس بتسجيلة لهدفين متتاليين ليعلن حكم المباراة بعدها بدقيقتين نهاية المباراة بفوز غرناطة ببطولة كأس خميس مشيط لكرة القدم في نسخته الاولى.

وقد سلم راعي المباراة سعادة محافظ خميس مشيط الاستاذ خالد بن مشيط الكأس للفريق الفائز بالبطولة وسلّم ايضا جوائز تكريمية و ايضاً فردية للاعبين المتميزين بالبطولة تمثلت ب :

جائزة افضل لاعب فالبطولة للاعب/ عوض عكور من فريق غرناطة

و جائزة افضل حارس فالبطولة للاعب/ خالد الشايب من فريق عميد ادريس

و جائزة هداف البطولة للاعب/ مشاري جمعان من فريق غرناطة

وجوائز تكريمية للفرق التي شاركت بهذه البطولة

هذا وقد شهدت المباراة سحوبات على جوائز مقدمة من لجنة التنمية السياحية للجمهور الحاضر تُقدّر بِ 50،000 الف ريال سحبت بين شوطي المباراة .

وقد حازت البطولة منذ بدايتها الى نهايتها تنظيما مميزاً ورائعاً ومنافسة جميلة وقوية بين الفرق المشاركة اختتمت بنجاح باهر و مميز .