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مصرع 3 أشخاص بعد تناولهم سمكة ” مرعبة “

مصرع 3 أشخاص بعد تناولهم سمكة ” مرعبة “
طرابس(صدى):

شهدت ليبيا حالة من الذعر والرعب بين المواطنين، بسبب إحدى أنواع الأسماك التي ظهرت لأول مرة بشواطئ ليبيا، والتي تعرف باسم ” سمكة الأرنب ” ، أو ” أبو منفاخ ” ، وذلك بعد أن تناولها 3 أشخاص مما أسفر عن مصرعهم.

ومن جانبه، أوضح السد حسن موسى، نقيب الصيادين الليبيين، أن سمكة ” أبو منفاخ ” ، توجد بمياه طبرق منذ عام 2010، كاشفًا عن سبب تسميتها بهذا الاسم، نظرًا لما تمتلكه من قواطع تشبه أسنان الأرنب.

وأبان ” موسى ” ، أنه لا توجد أي طريقة للحد من انتشار تلك السمكة، حيث أنها سمكة ” مهاجرة ” ، لافتًا إلى أنه سيقل تكاثرها بالمنطقة بشكل تدريجي، فالصيادين حين يمسكون بها، لا يتركوها إلا وهي ” ميتة ” .

فيما وجه نقيب الصيادين الليبيين، تحذيرًا من تناول تلك السمكة القاتلة، مؤكدًا أن هناك مادة سامة توجد في 13% من لحمها، وتنتشر في جلدها وداخل أحشائها، وكذلك ” الكبد، والمبايض، والأمعاء، والمعدة ” ، مبينًا أن الهيئة العامة للثروة البحرية بمدينة طرابلس، قد حذرت من أنها سمكة دخيلة على البيئة البحرية لشواطئ ليبيا.


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