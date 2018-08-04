ضاحي خلفان: يجب أن يكون التحالف العربي بديلا عن مجلس التعاون

ابوظبي(صدى):

بعث نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، برسالة إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان؛ بشأن التحالف العربي الذي تقوده المملكة لتحرير اليمن من مليشيا الحوثي الإيرانية.

وأوضح ضاحي خلفان، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه: ” يُفترض أن يكون التحالف العربي بديلاً عن مجلس التعاون الخليجي، والحاجة اليوم كما ترونها، تقوم على التحالف وليس على التعاون في أحلك الظروف.. التعاون في الراحات، ولكن التحالف في كل الأوقات. ”

واستطرد ” خلفان ” مصرّحًا: ” ثبت أن التحالف أصح من التعاون أيها القادة”، ليتساءل بعدها: “ما الفائدة من دولة في التعاون الخليجي لا أجدها معي في السرّاء والضرّاء.. وأجد دولة في التحالف العربي معي في السرّاء والضرّاء.. أيهما أفضل؟ ”

وتابع: ” تصور اليوم دولة كقطر عضو في مجلس التعاون.. مهزلة سياسية، لكن في التحالف مَن يخرج يخرج ومَن يبقى يبقى، والمسيرة مستمرة لخدمة أمننا القومي العربي ” ، مضيفًا: ” اليوم، السودان لنا أقرب حسًا وتضحية وواقعًا مليون مرة من قطر”، مؤكدًا: ” وقطر اللي نقول أهلنا يطعنوننا من كل صوب.. التحالف.. نعم.. مجلس التعاون لا.. والله إنه في الصالح العام. “