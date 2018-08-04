سادس سيارات مهرجان أبها للتسوق تذهب إلى طفل نجران

محمد بن طحيطح(صدى):

قاد حظ الطفولة السعيد للضيف القادم من نجران حمد علي الشريف ” 10 أعوام ” ومن بين آلاف الزوار لترافقه في طريق العودة السيارة السادسة من الجوائز الكبرى التي يقدمها مهرجان أبها للتسوق ” 20 ” ضمن أضخم جوائز المهرجانات السعودية ، وكما جرت العادة في أن تشرف الغرفة التجارية بأبها بشكل مباشر على توزيع جميع الجوائز المقدمة من إدارة المهرجان .

الجدير بالذكر أن ما يميز مهرجان أبها للتسوق هو السحب على سيارة أسبوعية خلال فترة المهرجان بالإضافة إلى الجوائز القيمة المتنوعة التي يتم توزيعها بالمسابقات اليومية أو السحب عليها في المسرح الخارجي بالمهرجان .