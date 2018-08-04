حفريات أثرية تكشف حقائق مثيرة عن الدوادمي قديما

عادل الحربي (صدى):

تمكنت فرق الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الدوادمي بالرياض، من اكتشاف حفريات كشفت عن تاريخًا جديدًا للمنطقة وحضارتها خلال الفترة الإسلامية الأولى؛ حيث أنها كانت موطنًا لصهر المعادن قبل 1200 عام.

ومن جانبه، أوضح عجب العتيبي، رئيس فريق التنقيب ومدير إدارة التراث الوطني في الهيئة، أن الحفرية كشفت عن مسجد جامع يتوسط المستوطنة على نمط المساجد المبكرة في العصر الإسلامي الأول، ونماذج لمساكن مكونة من أفنية وغرف للتخزين ومناطق عمل تحوي أفرانًا لصهر المعدن ومعالجته.

وأضاف ” العتيبي ” أن الفرق اكتشفت أفران متجاورة كانت تمثل نموذجًا لمراحل التعدين، بالإضافة إلى العثور على مقتنيات فخارية وزجاجية وأخرى منفذة بالحجر الصابوني وأدوات دقيقة مثل الخرز والمكاييل الزجاجية التي تعطي انطباعًا عن وجود حراك اقتصادي وتجاري في المستوطنة.