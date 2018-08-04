 8 أطعمة تزيد معدلات حرق الدهون بجسمك

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

من المعروف أن التخلص من الوزن الزائد يمثل أزمة نفسية للبعض، ممن يعانون من بطء معدلات حرق أجسامهم للدهون، الأمر الذي يصيبهم بالإحباط، وأحيانا بالملل، فلا يكملون رحلة التخلص من الوزن الزائد.

وفي هذا الصدد تؤكد دكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية أن هناك أطعمة، يمكنها أن تزيد معدلات حرق الجسم للدهون، ومنها :

الثوم

يعمل على زيادة حرق الدهون، كما أنه يحتوي على مركب “الأليسين”، الذي يخفض مستويات الكوليسترول.

البيض

يحرق الدهون بشكل أسرع، كما أنه يمنحك الإحساس بالشبع لفترة طويلة، كما أنه يقلل من مستويات الكوليسترول السيئ في الجسم.

زيت الخردل

يحتوي على الأحماض الدهنية (الأوليك، الأيروسيك وحمض اللينوليك)، وهو غني بالمواد المضادة للأكسدة، مما يجعله يساعد في زيادة قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية.

القمح الكامل

حبوب القمح الكاملة غنية بالألياف، ونسبة الكربوهيدرات بها منخفضة، كما أن نسبة السعرات الحرارية فيها منخفضة أيضا.

اللبن الرائب

هو مشروب غني بالبروتين، وصحي لفقدان الوزن، ويطرد السموم الضارة من الجسم، ويساعد في حرق الدهون.

الحمضيات

مثل الليمون والبرتقال والجريب فروت، لأنها غنية بفيتامين C التي تحرق الدهون بسرعة.

الكاري

هذا العشب يمكن استخدامه بشكل فعال لإنقاص وزنك، كما أنه يعمل على تحسين الهضم وتطهير الجسم من السموم، فيفضل إضافته لمختلف الأطعمة.

الحبهان

وهو عشبة عطرية يمكن استخدامها في خفض الوزن، لأنها تزيد من عملية حرق الجسم للدهون.