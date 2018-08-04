خاصية جديدة لـ ” واتساب ” تتسبب في إزعاج المستخدمين

وكالات(صدى):

أعلن تطبيق ” الواتساب ” أنه ينوي الاستثمار في التطبيق المملوك له بصورة رسمية، وسيبدأ في ضخ إعلانات لكافة المستخدمين؛ وهي تقنية ستسبب إزعاجًا شديدًا لهم.

وفي هذا السياق، قال ” واتساب ” : ” منذ أن أطلقنا تطبيق واتسآب للأعمال؛ أفادنا المستخدمون أن الدردشة مع الأنشطة التجارية أسرع وأسهل مقارنة بالتواصل من خلال المكالمات الهاتفية أو البريد الإلكتروني ” .

وتابع: ” وها نحن اليوم نوسع رقعة الخدمات التي تقدمها واتسآب للأنشطة التجارية، التي تحتاج إلى أدوات أقوى للتواصل مع زبائنها ” .

من الجدير بالذكر أن هذه الخطوة ستسمح لـ ” واتساب ” بجني الأرباح، لتطبيقها؛ الذي يفتقر لتدفق الأرباح بصورة كبيرة، كما ستتمكن الشركات بتلك التقنية الجديدة من تقديم المعلومات والخدمات.