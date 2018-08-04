خاصية جديدة لـ ” واتساب ” تتسبب في إزعاج المستخدمين
أعلن تطبيق ” الواتساب ” أنه ينوي الاستثمار في التطبيق المملوك له بصورة رسمية، وسيبدأ في ضخ إعلانات لكافة المستخدمين؛ وهي تقنية ستسبب إزعاجًا شديدًا لهم.
وفي هذا السياق، قال ” واتساب ” : ” منذ أن أطلقنا تطبيق واتسآب للأعمال؛ أفادنا المستخدمون أن الدردشة مع الأنشطة التجارية أسرع وأسهل مقارنة بالتواصل من خلال المكالمات الهاتفية أو البريد الإلكتروني ” .
وتابع: ” وها نحن اليوم نوسع رقعة الخدمات التي تقدمها واتسآب للأنشطة التجارية، التي تحتاج إلى أدوات أقوى للتواصل مع زبائنها ” .
من الجدير بالذكر أن هذه الخطوة ستسمح لـ ” واتساب ” بجني الأرباح، لتطبيقها؛ الذي يفتقر لتدفق الأرباح بصورة كبيرة، كما ستتمكن الشركات بتلك التقنية الجديدة من تقديم المعلومات والخدمات.
طلال[ عدد التعليقات: 2495 ] نشر منذ 33 دقيقة
مافي افضل من تويتر لا استخدم غيره صراحه
عمار[ عدد التعليقات: 1169 ] نشر منذ 32 دقيقة
ما في جديد تعايشنا مع الوضع