مصرع 18 شخصا نتيجة تحطم مروحية ركاب روسية

موسكو(صدى):

لقي 18 شخصًا على الأقل مصرعهم إثر تحطم مروحية في منطقة إيغاركا بإقليم كراسنويارسك شرقي البلاد صباح اليوم.

وأوضحت هيئة الطوارئ الروسية أن سبب تحطم المروحية من نوع ” مي-8 ” ، قد يكون عطلاً فنيًا أو خطأ من قبل الطيار ,مبينة أن الطائرة سقطت في مكان خالي من السكان وتم العثور عليها, مشيرة إلى أن السلطات تحقق في التحطم.

وهذا الحادث هو الثاني في غضون ثلاثة أيام في روسيا حيث لقي طيار مروحية حتفه بتحطم طائرته في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا صباح أول أمس الخميس.