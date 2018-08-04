طفلة تسقط من الطابق الـ17 دون أن يحدث لها شيئا

بكين(صدى):

استيقظت الطفلة الصغيرة التي تبلغ من العمر عامين فقط، وتقطن مدينة تشانغتشو بمقاطعة جيانغسو الصينية، من نومها باحثة عن جدتها التي كانت قد غادرت المنزل لشراء البقالة.

واتجهت الطفلة إلى النافذة لتنظر إلى أسفل بحثًا عن جدتها مستحدمة كرسيًا وطاولة كمبيوتر، ولكن لصغر حجمها وخفة وزنها فقدت الطفلة توازنها وهوت من النافذة بالطابق الـ17 من البناية التي تعيش بها برفقة جدتها.

وجاءت المفاجأة لجميع المارة الذين فجعوا بسقوطها، بأن الفتاة الصغيرة نهضت من سقوطها إثر اصطدامها بالأرض وتوجهت إلى البناية باكيةً في الوقت الذي كانت فيه الجدة في المصعد عائدة إلى شقتهما السكنية وفوجئت بعدم وجود حفيدتها.

وبالبحث عنها، علمت الجدة ما حدث لحفيدتها فاتصلت على الفور بوالدي الفتاة، اللذان هرعا إلى المنزل ونقلاها إلى مستشفى تشانغتشو للأطفال لإجراء فحوصات شاملة لها؛ حيث أصيب الأطباء بالصدمة عندما علموا حقيقة ما حدث لأن الإصابات التي تعرضت لها الطفلة طفيفة ولا تمثل أي خطر عليها؛ فيما يعتقد أن فروع الأشجار، وأرضية حديقة المبنى الرطبة بفعل الأمطار ساهمت في التخفيف من شدة الصدمة.