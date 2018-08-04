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وظائف إدارية شاغرة في جمعية التنمية الأسرية بحوطة بني تميم

وظائف إدارية شاغرة في جمعية التنمية الأسرية بحوطة بني تميم
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جمعية التنمية الأسرية في محافظة حوطة بني تميم، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال، في مجالات ” العلاقات العامة والإعلام ، والمالية ” ، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– أخصائي علاقات عامة وإعلام.
– مسؤول موارد مالية.

وأوضحت الجمعية، الشروط المطلوبة للالتحاق بتلك الوظائف، وتتمثل في:

– أن يكون سعودي الجنسية.
– ألا يقل المؤهل عن المرحلة الثانوية.
– أن يكون متفرغًا للعمل ” صباحي ومسائي ” .
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
– أن يكون مقر إقامته داخل المحافظة.
– أن يجتاز المقابلة الشخصية.

وبيّنت الجمعية، أن آخر موعد للتقديم على تلك الوظائف، هو يوم الخميس الموافق
27/11/1439هـ، مشيرة إلى أن طلبات التقديم ترسل عبر البريد الإلكتروني الخاص بالجمعية، كالتالي: [email protected]


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2495 ] نشر منذ 31 دقيقة

الله الموفق والمستعان

[ عدد التعليقات: 1622 ] نشر منذ 31 دقيقة

فرص رااائعه ممتازه

[ عدد التعليقات: 442 ] نشر منذ 31 دقيقة

بالتوفيق للجميع ياااااارب

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