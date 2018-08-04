وظائف إدارية شاغرة في جمعية التنمية الأسرية بحوطة بني تميم
أعلنت جمعية التنمية الأسرية في محافظة حوطة بني تميم، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال، في مجالات ” العلاقات العامة والإعلام ، والمالية ” ، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:
– أخصائي علاقات عامة وإعلام.
– مسؤول موارد مالية.
وأوضحت الجمعية، الشروط المطلوبة للالتحاق بتلك الوظائف، وتتمثل في:
– أن يكون سعودي الجنسية.
– ألا يقل المؤهل عن المرحلة الثانوية.
– أن يكون متفرغًا للعمل ” صباحي ومسائي ” .
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
– أن يكون مقر إقامته داخل المحافظة.
– أن يجتاز المقابلة الشخصية.
وبيّنت الجمعية، أن آخر موعد للتقديم على تلك الوظائف، هو يوم الخميس الموافق
27/11/1439هـ، مشيرة إلى أن طلبات التقديم ترسل عبر البريد الإلكتروني الخاص بالجمعية، كالتالي: [email protected]
طلال[ عدد التعليقات: 2495 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله الموفق والمستعان
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1622 ] نشر منذ 31 دقيقة
فرص رااائعه ممتازه
همس[ عدد التعليقات: 442 ] نشر منذ 31 دقيقة
بالتوفيق للجميع ياااااارب