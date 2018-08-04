وظائف إدارية شاغرة في جمعية التنمية الأسرية بحوطة بني تميم

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جمعية التنمية الأسرية في محافظة حوطة بني تميم، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال، في مجالات ” العلاقات العامة والإعلام ، والمالية ” ، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– أخصائي علاقات عامة وإعلام.

– مسؤول موارد مالية.

وأوضحت الجمعية، الشروط المطلوبة للالتحاق بتلك الوظائف، وتتمثل في:

– أن يكون سعودي الجنسية.

– ألا يقل المؤهل عن المرحلة الثانوية.

– أن يكون متفرغًا للعمل ” صباحي ومسائي ” .

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

– أن يكون مقر إقامته داخل المحافظة.

– أن يجتاز المقابلة الشخصية.

وبيّنت الجمعية، أن آخر موعد للتقديم على تلك الوظائف، هو يوم الخميس الموافق

27/11/1439هـ، مشيرة إلى أن طلبات التقديم ترسل عبر البريد الإلكتروني الخاص بالجمعية، كالتالي: [email protected]