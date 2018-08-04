مليون يورو مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن رجل أعمال كويتي

خالد الظفيري(صدى):

رصدت أسرة رجل الأعمال الكويتي محمد البغلي المختفي في رومانيا منذ 3 سنوات مكافأة مالية مليون يورو لمن يُدلي بأي معلومة عنه تفكّ لغز اختفائه، محددة 30 يوماً لتلقي المعلومة وإعطاء المكافأة.

وحذر نجل رجال الأعمال المختفي، حمد البغلي، في كلمة له بالمؤتمر الصحافي الذي عقدته أسرة البغلي، كل من تورط في جريمة اختفائه بأنه سيتم اكتشافه عاجلا أم آجلا، وسيلاحق بالطرق القانونية لتوجيه أقصى عقوبة له.

وأضاف إن الشرطة الرومانية بذلت جهوداً كثيرة، لكنها لم تسفر عن أي أثر أو دليل .ومضى قائلا ” هذا لم يمنعنا من استمرار مناشدة السلطات الرومانية والطلب من الحكومة الكويتية مواصلة جهودها الدبلوماسية من أجل التوصل إلى ما يُنهي هذه المأساة ” .

وذكر أن رفع قيمة المكافأة المالية لمن يدلي بأي معلومة عن البغلي الى مليون يورو يتم المرة الثالثة منذ اختفائه، حيث كانت قيمة المكافأة الأولى 100 ألف يورو، ثم رفعت الى نصف مليون يورو في الصيف الماضي.