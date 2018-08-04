37 مليون ريال قيمة التعاقدات مع الحراس الأجانب بدوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

وصلت القيمة السوقية لحراس فرق دوري المحترفين الأجانب الـ 13 الذين تعاقدت معهم الأندية 8.625 مليون يورو ” 37.737 مليون ريال ” ، متوسط قيمة كل حارس 663.5 ألف يورو ” 2.89 مليون ريال ” ؛ حيث تعاقدت أندية: الهلال، النصر، التعاون، الباطن، أحد، الحزم، الاتفاق، الرائد، الشباب، الوحدة، الفيحاء، والفتح.

وفي السياق نفسه، أبقت حتى الآن أندية الأهلي ” ياسر المسيليم، ومحمد العويس ” ، الاتحاد ” فواز القرني، وعساف القرني ” ، والفيصلي ” مصطفى ملائكة، خالد شراحيلي، وأحمد الكسار ” على حراسهم المحليين، فيما يعتبر البرازيلي كاسيو آنجوس صاحب الـ37 عامًا حارس التعاون أكبر حراس الدوري، وأقصرهم طولًا.

ويأتي خلف كاسيو، العماني علي الحبسي 36 عامًا حارس الهلال في عدد المباريات التي خاضها مع الفرق التي مثلها، بينما تصدر الحبسي حراس الدوري بخوض أكثر عدد من المباريات بـ 352 مباراة مع الفرق التي مثلها، كذلك يعد ثاني أكبر حراس المسابقة عمرًا بجانب براد جونز حارس النصر 36 عامًا.

ويتساوى الحارسان القادمان من الدوري الإنجليزي بالطول نفسه أيضا ” 1.94 ” ، وهما الأطول في المسابقة، وبلغ متوسط طول الحراس الأجانب 1.89 متر، كما يعتبر حارس النصر أكثر حراس المسابقة الأجانب حملا للألقاب مع الأندية التي لعب معها بواقع أربعة ألقاب إضافة إلى أنه الأفضل في الاختيار من بين نظرائه كونه حقق أربع بطولات، وقيمته السوقية مليون يورو، يليه المغربي زهير لعروبي حارس أحد وثاني أقصر حراس المسابقة، والتونسي فاروق بن مصطفى حارس الشباب بـ ” ثلاثة ألقاب ” .

وتجدر الإشارة، إلى أن فاتشيني حارس الباطن، ومبولحي حارس الاتفاق هما أكثر حراس المسابقة تمثيلًا للأندية بواقع الانتقال لـ 12 ناديا، يليهما براد جونز حارس النصر 11 ناديًا، فيما يأتي الثلاثي بن مصطفى حارس الشباب، عواد حارس الوحدة ولعروبي حارس أحد بالانتقال لثلاثة أندية فقط.