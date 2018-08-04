لجنة حكومية ثلاثية لاستكمال برامج ومشاريع ” الإسكان “

علي القحطاني (صدى):

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين أسامة العفالق، عن تشكيل لجنة حكومية ثلاثية بين كل من هيئته ووزارة الإسكان وهيئة الاستثمار، وذلك لاستكمال مشاريع وزارة الإسكان.

وأكد ” العفالق ” ، أن دور الهيئة يتمثل في مناقشة احتياجات وزارة الإسكان بوجود مستثمرين ومقاولين، لاستكمال أعمال وبرامج الوزارة، موضحًا أن اللجنة تدرس التحديات لتعزيز تأهيل القطاع لاستيعاب الأعمال.

كما بيّن رئيس هيئة المقاولين، أن الهيئة تعمل على تصنيف المقاولين مع إحدى الشركات الاستشارية، التي ستعمل على وضع آلية واستراتيجية واضحة لتسجيل المقاولين واستيعابهم وتقييمهم وتصنيفهم، مشيرًا إلى سعي الهيئة مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى أن تكون هناك رؤية مشتركة عن دور هذه المؤسسات المتناهية الصغر في القطاع.

فيما لفت ” العفالق ” ، إلى أنه قد تم تشكيل لجنة لمناقشة استراتيجية التوطين، موضحًا أنه سيتم الانتهاء من برامج اللجنة خلال شهرين.