القبض على مواطنين تورطا في 41 عملية نصب بانتحال صفة ملحق دبلوماسي

سعيد العجل(صدى):

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطنين تورطا في عمليات نصب كبيرة في العاصمة، بانتحال أحدهما صفة ملحق دبلوماسي.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال التي تمت مباشرتها أسفرت – بفضلٍ من الله – عن القبض على (مواطنين إثنين ، في العقد الثالث من العمر) وذلك بعد توفر الدلائل على تقديمهما شيك بدون رصيد ومستندات وحوالات مالية خارجية وهمية لشراء منزلٍ يعود لمواطن في مدينة الرياض بقيمة مليونين ونصف المليون ريال، وإنتحال أحدهما صفة ملحق دبلوماسي لإيهام مالك المنزل بصحة مستند الحوالة الخارجية.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرّا بارتكاب (٤١) جريمة نصب واحتيال, حيث جرى إيقافهما وإحالتهما لفرع النيابة العامة.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص الجهات الأمنية على مكافحة جرائم النصب والاحتيال والقبض على كل من يتورط فيها لنيل جزاؤه العادل .