7 سلوكيات سلبية تهدد حياتك الزوجية

أماني الغامدي(صدى):

أوضحت خبيرة العلاقات الإنسانية شيرين عاطف ، أن بعض السلوكيات تقدم عليها المرأة، تهدد الحياة الزوجية، وتفسد العلاقة بينها وبين زوجها، دون حتى أن تلتفت هي لذلك .

ومن هذه السلوكيات :

التوقعات المبالغ فيها

أحيانا تتوقع المرأة من حبيبها الكثير، مما لا يتناسب مع قدراته سواء المادية أو من حيث ردود الأفعال، الأمر الذي يتسبب في العديد من المشكلات، وقد يؤدي إلى فساد العلاقة.

الشجار لأتفه الأسباب

معظم النساء تهتم بالتفاصيل الصغيرة، في حين يمل الرجال من ذلك، فلا تحاولي الشجار لأسباب ثانوية وصغيرة، حتى لا تتسببي في هروب نصفك الآخر.

عدم إعطائه مساحة للنقاش

من أكثر الأمور التي تزعج الرجال، هو حديثك المستمر وإصدار الأحكام المسبقة، دون إعطائه فرصة للنقاش والتفاهم.

عدم المشاركة

على الرغم من أن معظم الرجال يفضلون تولى دفة الحياة، إلا أن الرجل أيضا لا يفضل اعتماد المرأة عليه بشكل كلي، فيحب من تشاركه الحياة بحلوها ومرها، وتساعده.

الأولوية للآخرين

أحيانا يتراجع اهتمام المرأة بمظهرها أمام زوجها، ولا يصبح رقم واحد في حياتها، وإن شعر الرجل بذلك فلن يستمر في هذه العلاقة، فكل رجل لا يتنازل عن أن يكون رقم واحد في حياة زوجته.

الصمت

قد يكون الصمت أحيانا علاجا لبعض المشكلات حتى لا تتفاقم، لكنه سلاح ذو حدين، فأحيانا يعتبره الرجل تجاهل، فاحذري أن يصل له هذا الانطباع.

تصيد الأخطاء

قد تكون الانتقادات البناءة أمرا إيجابيا، لكن عندما يتحول الأمر إلى تصيد الأخطاء، فهذا ما لا يقبله أي رجل.

عدم تقدير جهوده

يحب الرجل أن يشعر بتقدير المرأة له دائما، وأن تعترف دائما بأهميته في حياتها، وإلا فقد لا يكمل هذه العلاقة.