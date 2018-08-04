بالصور.. الفنانون يكشفون عن أسباب حرق لوحاتهم الفنية بقرية ” المفتاحة التشكيلية “

ابها(صدى):

كشف عدد من الفنانين بقرية ” المفتاحة التشكيلية ” بمركز الملك فهد الثقافي بأبها، عن السبب الذي دفعهم لحرق لوحاتهم الفنية في الفناء الخلفي بالقرية.

وعن سبب ذلك، أوضحوا أن ذلك جاء في إطار تنفيذهم قرار إمارة عسير بإخلاء مراسم القرية، مبينًا أنه يصعب عليهم نقل كل هذه اللوحات إلى خارج القرية.

أما فيما يتعلق بقرار الإخلاء، قال الفنانون أنه متفهمون لهذا القرار؛ فهو يأتي في إطار خطة لتنظيم القرية، وإعادة توزيع المراسم على نحو يوفر فرصًا عادلة لجميع الفنانين والفنانات.

يُذكر أن قرية ” المفتاحية ” كانت قد شهدت احتكار بعض الفنانين المراسم دون غيرهم، وهو الأمر الذي يتنافى مع مبدأ العدالة في توزيع الفرص بين الجميع.