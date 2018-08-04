مديرة شبكة دعارة تطلب الإدلاء بشهادتها بقضية التدخل الروسي لصالح ترامب

واشنطن(صدى):

أوضحت وسائل إعلام أمريكية، أمس الجمعة، أن كريستين ديفيس، صاحبة لقب ” مدام مانهاتن ” والتي كانت تدير شبكة دعارة كبرى في نيويورك، طالبت فريق روبرت مولر المكلف فيدراليًا بالتحقيق في شبهات التدخل الروسي لصالح الرئيس دونالد ترامب في انتخابات 2016، بالإدلاء بشهادتها في القضية؛ حيث قامت بلقاء الفريق.

وذكرت وسائل الإعلام، أنه من المرجح أن يكون اللقاء بشأن المستشار السابق لترامب، روجر ستون الذي يخضع للتحقيق في شبهات علاقته بالروسيين، وكذلك مع جوليان أسانغ مؤسس ويكيليكس؛ فيما اعترف ستون أنه عمل مع كريستين لمدة طويلة في السابق، وسط شبهات بأنه والد أحد أبنائها.

ونفى ” ستون ” أن يكون لها أي علاقة بقضية التواطؤ المزعوم بين ترامب والروسيين، بينما لم يتضح هدف كريستين من الشهادة أمام لجنة مولر حتى الآن.