الأرصاد تصدر تنبيهين لسكان منطقتي الرياض وتبوك

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، تنبيهًا لسكان منطقة تبوك، يحذر من تكون سحب رعدية ممطرة، تصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وتوقعت الأرصاد، أن تبدأ هذه الحالة على منطقة تبوك، من الساعة 13:00 من اليوم السبت الموافق 4/8/2018، وذلك على أن تنتهي في الساعة 19:00 من نفس اليوم.

كما أطلقت الأرصاد تنبيهًا آخر لسكان منطقة الرياض، وتشمل: ” وادي الدواسر، والأجزاء المجاورة ” ، ينذر من نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأوضحت الهيئة، أن بداية هذه الحالة ستكون على منطقة الرياض، من الساعة 10:00 من اليوم السبت، حتى الساعة 18:00 من اليوم ذاته.