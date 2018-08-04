بالصور.. وفاة شخصين إثر حادث مروع بمركز بلغازي في جازان

تركي السالم(صدى):

شهد مركز ” بلغازي ” في محافظة العيدابي شرق منطقة جازان، مصرع شخص وإصابة آخر بتوقف للقلب والتنفس؛ إثر حادث مروع وقع مساء أمس الجمعة.

وبالتطرق لتفاصيل الحادثة، أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة جازان، بيشي الصرخي، أن الفرق الإسعافية توجهت لموقع الحادث فور تلقيها البلاغ؛ وجدت حالة متوفاة قبل وصول الفرقة.

أما الحالة الأخرى فكان لديها توقف قلب وتنفس، ونقلتها الفرقة الإسعافية إلى مستشفى الدائر مع عمل الإجراءات الطبية له.

وكشفت مصادر عن وفاة الشخص الآخر المصاب؛ جراء الحادث المروع بعد وصوله للمستشفى.