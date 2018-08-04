رحلة مواطن مسن مع 50 حجة متتالية

نايف السالم(صدى):

روى مواطن مسن قام بأكثر من 50 حجة على مدار حياته، قصص غريبة عن الحج منذ أول حجة له عام 1385 حتى الآن.

وأكد المسن غريب الحربي أنه لم ينقطع عن أداء فريضة الحج منذ عام 1385، والتي كانت أول حجة له مع قاضي أملج في ذلك الوقت الراحل حامد أبوعطى.

وأضاف ” انطلقنا في 15 ذي القعدة باتجاه المدينة المنورة، ومكثنا 3 أيام في طيبة ثم توجهنا إلى مكة المكرمة ووصلنا في الأيام الأولى من ذي الحجة، وتعلمنا أنواع النسك وصفة الحج وأحكامه “.

كما أشار إلى أن حجاته مع الراحل مصطفى غنيم الحربي توالت حتى زادت عن 40 حجة، وسط الحر والتعب والإرهاق، لافتًا إلى أن من أجمل الذكريات في الحج رؤية بيت الحاج وطلائه بالألوان ابتهاجًا وترحيبًا بقدومه، وفقًا لـ” عكاظ “.